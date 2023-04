Pix Bradesco fora do ar? Usuários reclamam de problemas no aplicativo

O aplicativo do Banco Bradesco apresentou instabilidade na tarde desta sexta-feira (28). Pelas redes sociais, usuários reclamaram dos transtornos gerados. De acordo com o Downdetector, 72% dos usuários do banco relataram problemas no login do aplicativo móvel, enquanto outros 15% enfrentaram dificuldades em operações no internet banking.

No twitter, o nome do banco parou nos Trending Topics do Twitter, com usuários relatando que o aplicativo não estava realizando transações via Pix. Veja!

Na plataforma on-line do banco, uma mensagem indicava que o serviço estava indisponível: "Poxa, no momento, este serviço não está funcionando". O Banco Bradesco confirmou os "momentos de intermitência pontuais", porém, informou que os serviços já retornaram à normalidade. "Todos os canais operam normalmente", concluiu.

Mensagem exibida no app do Bradesco (Reprodução)