Correntistas do Bradesco agora reportam recebimento de valores a mais nas contas

Após enfrentarem complicações, na segunda-feira (27), relacionadas ao sumiço de dinheiro, contas negativadas e saldos zerados, os clientes do Bradesco agora relatam uma nova inconsistência: o recebimento de valores a mais em seus saldos. Mas há quem ainda reclame que as contas não foram regularizadas. O Banco afirma que as contas foram regularizadas na terça-feira (28).

O relato de uma usuária nas redes sociais destaca que ela recebeu R$ 10 mil a mais, enquanto outra afirma que dinheiro "apareceu na conta do Bradesco do nada". Um terceiro relato mostra um saldo de R$ 2.664,40, apesar de ter tido apenas R$ 0,14 anteriormente.

Esse novo problema veio à tona na terça-feira (28), um dia após o primeiro erro que pode ter contribuído para a segunda ocorrência.

Banco afirma que problema se deu devido a falha em processamento noturno

O Bradesco considera resolvido o incidente de sumiço de dinheiro registrado na segunda-feira (27), afirmando que a atualização do saldo das contas afetadas foi regularizada na manhã de terça-feira (28). O banco atribuiu a falha a um problema no processamento noturno que não atualizou corretamente o saldo da conta corrente de um grupo reduzido de clientes.

Apesar do pronunciamento oficial do banco sobre a resolução completa da inconsistência, relatos de correntistas continuam a surgir nas redes sociais nesta quarta-feira (29).