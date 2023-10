Sinal da Vivo caiu? Usuários relatam problemas com ligações e Internet

O sinal da Vivo apresentou instabilidade nesta quinta-feira (19), impossibilitando os usuários de utilizarem os serviços da operadora. Segundo o Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços, as reclamações sobre o mau funcionamento iniciou por volta de 7h30, e ultrapassou as 280 notificações às 08h52, com 44% dos problemas relatados sendo a ausência de sinal da operadora, 34% internet fixa fora do ar e 22% falta de internet móvel.

Pelas redes sociais, usuários, sobretudo da Paraíba, reclamaram da queda de sinal da operadora. "A Vivio sem sinal em João Pessoa (Pb) tá me tirando do sério", comentou um internauta. "A Vivo sem sinal, que ódio", escreveu uma segunda. "O sinal da Vivo é uma b*sta", publicou um terceiro.

Por meio de um tweet em resposta a reclamação de um usuário, a Vivo informou que está ciente da situação e está "atuando para resolver essa questão".

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web OLiberal.com, Tainá Cavalcante)