Operadoras trabalham para ampliar rede 5G no Pará

As operadoras de telefonia estão ampliando os sinais de tecnologia 5G no Pará. A expansão representa um avanço na tecnologia de internet sem fio. Seu objetivo é elevar ainda mais as capacidades da rede atualmente conhecida como 4G, proporcionando velocidades de conexão extremamente rápidas para um grande número de usuários ao mesmo tempo.

A TIM informou que está promovendo a expansão da rede de quinta geração gradativamente de acordo com estudos de infraestrutura e viabilidade para cada região, respeitando todos os prazos estabelecidos no leilão. No Pará, a rede 5G da TIM está ativa em Belém e Ananindeua. Ainda este ano, a previsão é que novos municípios sejam contemplados com a tecnologia.

Na última quarta Mais seis bairros de Belém passaram a receber o sinal 5G ativada pela TIM: Miramar, Mangueirão, Tapanã, São Clemente, Souza e Sacramenta. Agora, são 29 bairros da capital paraense que totalizam a utilização da nova tecnologia por meio da operadora. Desde o início da implementação do 5G, em meados de 2022, a operadora já ativou mais de 5 mil antenas em 45 municípios em todas as regiões, com 35% da população urbana do país coberta.

A operadora Vivo disse que todas as capitais brasileiras e municípios com mais de 500 mil habitantes já estão com o sinal 5G ativado e que a operadora já iniciou a ativação em cidades com mais de 200 mil habitantes, totalizando 58 até o momento, incluindo Belém, onde, de acordo com a empresa, os bairros Batista Campos, Campina, Cidade Velha, Cremação, Fátima, Jurunas, Marco, Nazaré, Pedreira, Reduto, São Brás, Telégrafo e Umarizal já tem a cobertura do sinal.

A empresa ressaltou que também que está presente com o 5G no município de Ananindeua nos bairros Águas Lindas, Coqueiro, Guanabara e Levilândia. O comunicado informa ainda que a expansão da rede 5G para outras regiões é gradual e evolui de acordo com capacidades técnicas, demanda e autorizações para instalações de antenas.

Já a Claro informou que as ativações seguem as determinações da Anatel e autoridades responsáveis e são realizadas de acordo com um planejamento estratégico, que leva em consideração o cenário mais adequado para a região e a possibilidade de ofertar a melhor experiência possível aos clientes.

Em Belém, o sinal Claro 5G+ já atende regiões de 26 bairros: Batista Campos, Campina, Nazaré, Reduto, Coqueiro, Cremação, Jurunas, Umarizal, São Brás, Benguí, Cabanagem, Fátima, Pedreira, Val de Cães, Carananduba, Chapéu Virado em Mosqueiro, Condor, Marco, Sacramenta, Castanheira, Una, Pratinha, Tapanã, Campina de Icoaraci, Brasília de Outeiro e Baía do Sol em Mosqueiro.”A Claro destaca a importância do Pará e seguirá investindo na ampliação da sua rede 5G no estado”.

Em relação ao cronograma de liberação dos próximos municípios paraenses, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou através de nota que vem trabalhando para antecipar referido cronograma, de forma a possibilitar a ativação das redes de forma mais célere. Essa antecipação está sendo realizada com grande êxito, e atualmente 964 municípios já possuem a faixa liberada.

A Agência ressaltou ainda que cada prestadora possui sua estratégia de implantação e expansão da rede. “A ativação de estações nessas localidades, neste momento, depende do planejamento de cada uma delas. Quanto aos bairros e regiões de cada cidade onde o sinal estará presente, cada prestadora possui sua estratégia de implantação e expansão da rede”, esclareceu a Anatel em nota.

O uso do 5G pode movimentar R$ 590 bilhões por ano, segundo levantamento do Ministério da Economia, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Para empresas, multinacionais e startups, a nova geração de internet móvel pode gerar impacto de R$ 101 bilhões até 2031. O Fórum Econômico Mundial projeta, ainda, que o 5G fomente a geração de 22,8 milhões de empregos no mundo até 2035.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).