Operadora instala rede 5G em novos bairros de Belém

Em Belém, os bairros Miramar, Mangueirão, Tapanã, São Clemente, Souza e Sacramenta tiveram a rede 5G ativada pela TIM. Agora, são 29 bairros da capital paraense que totalizam a utilização da nova tecnologia por meio da operadora. Desde o início da implementação do 5G, em meados de 2022, a operadora já ativou mais de 5 mil antenas em todo o país.

A ativação do 5G em Belém e em todas as capitais do Brasil foi um marco importante para a TIM, no ano passado. “Chegamos em Belém com presença em 23 bairros, e hoje nossa cobertura evoluiu para 29 bairros e continuará crescendo gradativamente, tanto em abrangência quanto na qualidade do serviço. Seguimos com um cronograma de implementação que prevê, inclusive, a ampliação da rede para outras cidades”, afirma Graciela Berlezi, diretora comercial da TIM Centro-Oeste e Norte.

Confira a lista dos 29 bairros que dispõem da internet 5G:

Miramar São Brás Canudos Umarizal Condor Telégrafo Batista Campos Jurunas Cidade Velha Campina Reduto Nazaré Cremação Guamá Marco Mangueirão Tapanã Parque Verde São Clemente Coqueiro Parque Guajará Pedreira Marambaia Souza Universitário Montese (Terra Firme) Tenoné Fátima Sacramenta