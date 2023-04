Anatel libera sinal de telefonia 5G em mais 282 cidades brasileiras

No dia 2 de maio aproximadamente 282 municípios brasileiros podem receber sinal de telefonia 5G. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) fez o anúncio nesta quarta-feira, 26.

A partir da decisão da Anatel, as operadoras telefônicas poderão solicitar o licenciamento e ativação da estação 5G à agência nestes locais.

Com a nova liberação, 964 municípios já têm o sinal do 5G liberado no Brasil, onde vivem 131,5 milhões de brasileiros, o que corresponde a 62% da população do país.

A liberação do sinal não significa que a população dos municípios terá acesso imediato ao 5G. A disponibilização do serviço ainda depende das operadoras de celular, que são privadas e irão oferecer seus próprios planos de expansão.

Vale lembrar que para acessar os serviços é preciso ter aparelhos de celular compatíveis com a tecnologia.