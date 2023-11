Usuários reclamam de instabilidade no Instagram na manhã desta quinta-feira

Na manhã desta quinta-feira (2) usuários do Instagram relataram dificuldades para acessar o aplicativo.

O site Downdetector, que reúne relatos de instabilidade em vários países, registrou problemas a partir das 10h45 (horário de Brasília) com mais de 500 reclamações. No Brasil, as queixas aumentaram às 11h, com mais de 2 mil notificações.



Até o momento, a Meta, empresa responsável pelo Instagram não se pronunciou sobre o assunto.



As reclamações indicavam dificuldade para acessar o aplicativo móvel, fazer login e conseguir conexão com o servidor.

No Downdetector, cerca de 69% dos usuários reclamam de dificuldade de acesso no Aplicativo Móvel, enquanto 18% via Website, e mais 12% na Linha do tempo.

Segundo as queixas no Twitter, o Instagram não estava carregando e ficava fora do ar.



VEJA MAIS