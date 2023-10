Meta passa a oferecer planos pagos sem anúncio para Facebook e Instagram na Europa

A Meta anunciou nesta segunda-feira (30) a disponibilidade de um plano de assinatura que permitirá aos usuários da União Europeia e da Suíça acessar o Facebook e o Instagram sem anúncios a partir de novembro.

Os planos mensais de assinatura serão de € 9,99 (aproximadamente R$ 52 na cotação atual) para os usuários que acessam as plataformas por meio de navegadores. Para os usuários de dispositivos iOS e Android, o valor será de € 12,99 (cerca de R$ 69 na cotação atual).

Essa decisão da empresa está alinhada com as novas regulamentações implementadas pelo bloco europeu para as empresas de tecnologia. A Meta tomou a medida após ter sido multada em € 390 milhões pelo Comissário de Privacidade de Dados da Irlanda em janeiro. Além disso, em julho, a empresa perdeu uma ação antitruste na União Europeia, quando o Tribunal Superior da Europa respaldou a decisão alemã que investiga a Meta por supostas violações de privacidade em suas redes sociais.

Segundo a Meta, as assinaturas ativas garantem que a informação dos clientes "não será utilizada para publicidade".

Isso porque o modelo da Meta tem sido é "personalizar a publicidade" de acordo com informações coletadas dos usuários, mesmo sem consentimento, o que foi considerado uma violação de privacidade.