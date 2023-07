Cirurgia para aumento de pênis dá errado e americano gasta mais R$ 1,5 milhão para reparar erro

Após uma cirurgia para aumento de pênis mal sucedida, um militar americano de 46 anos teve que desembolsar mais de 250 mil libras - aproximadamente R$ 1,5 milhão - em outras intervenções para tentar reparar os danos ao órgão sexual. O homem, que se identificou apenas como Matt, detalhou o drama ao Daily Mail.

De acordo com o americano, a cirurgia para aumento de pênis foi feita em 2019 e consistiu em inserir uma estrutura rígida no interior do órgão. O objetivo era evitar uma curvatura que lhe incomodava. Porém, o procedimento não deu certo e ele começou a sentir muitas dores.

“Parecia que um cabo de vassoura havia sido implantado dentro do meu pênis", contou, durante a entrevista. "Eu estava andando de um lado para o outro em meu apartamento todas as noites com dor”, declarou.

O problema afetou também a namorada do paciente, que relatou ter a sensação de ser penetrada por uma “faca de churrasco” sempre que os dois tinha relação sexual.

O quadro piorou com o tempo e o militar precisou fazer dezenas de cirurgias de reparação para retirar o implante. Um dos procedimentos retirou o tecido cicatricial que se formou sobre seu pênis como resultado do procedimento e que o impedia ele de ter ereções.