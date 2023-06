Tamanho do pênis está relacionado ao do nariz, revela estudo

Um antigo mito que associa o tamanho do pé ao tamanho do pênis foi desmistificado por especialistas, mas agora um novo estudo traz uma nova correlação. Pesquisadores do Hospital Universitário de Ulsan, na Coreia do Sul, conduziram uma pesquisa que revela uma possível relação entre o tamanho do nariz e o tamanho do órgão genital masculino.

A pesquisa, realizada com 1.160 homens na faixa dos 30 anos, analisou cuidadosamente o tamanho e a circunferência dos pênis dos participantes. Os cientistas descobriram que homens com narizes maiores tendiam a ter um órgão genital mais desenvolvido.

Segundo os resultados do estudo, essa relação entre o tamanho do nariz e do pênis estaria ligada à quantidade de testosterona presente durante a gestação do indivíduo. Acredita-se que esse hormônio seja responsável tanto pelo desenvolvimento do nariz quanto da genitália.

Sungwoo Hong, cientista envolvido na pesquisa, explicou em um artigo científico: "Vários estudos sugeriram que a exposição hormonal durante o período pré-natal afeta o crescimento dos órgãos reprodutivos".

Embora essa descoberta possa ser interessante do ponto de vista científico, é importante ressaltar que cada indivíduo é único e possui diferentes características físicas, que não devem ser utilizadas como parâmetros para julgamentos ou comparações inadequadas.