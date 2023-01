Carro esportivo atrai homens que pensam ter pênis pequeno, diz estudo; entenda

Carro esportivo é coisa de homem que tem pênis pequeno? Segundo um estudo realizado por três psicanalistas de Londres, a teoria se confirma e aponta que homens que julgam ter pênis menores do que a média estão mais propensos a se sentirem atraídos por carros desse modelo. As informações são do Estadão.

VEJA MAIS

A pesquisa desenvolvida por Daniel C. Richardson, Joseph T. Devlin e John S. Hogan, do departamento de Psicologia Comportamental da University College London foi divulgada nesta semana e entrevistou 195 homens com idades entre 18 e 74 anos que não sabiam sobre do que se tratava o estudo. De acordo com os psicanalistas, os participantes receberam informações falsas sobre tamanhos médios de pênis enquanto navegavam pela rede. Assim, acreditaram que a ideia era avaliar o comportamento de quem faz compras enquanto navega pela internet.

Uma parte dos participantes foram induzidos a acreditar que 18 cm é a média, um tamanho maior do que o real. O objetivo era fazer com que eles se sentissem desfavorecidos. Outra parte recebeu mensagens que diziam que a a média era de 10 cm. Em seguida, todos classificaram o nível de interesse em ter um carro esportivo. "Fizemos os participantes acreditarem que tinham pênis relativamente pequenos ou grandes, dando-lhes falsos", dizem os cientistas.

A conclusão foi de que os que acreditaram ter pênis pequeno demonstraram maior interesse em andar em um carro esportivo. Isso foi menos comum nos que acreditaram que eram bem-dotados. O estudo levou em conta aspectos como a idade, uma vez que os jovens costumam ter vida sexual mais ativa. Aliás, segundo a pesquisa, os acima de 29 anos que pensaram estar abaixo da média foram os que mostraram mais vontade de desfilar em um modelo de carro veloz.

De acordo com os psicanalistas, a ligação entre dirigir carros esportivos e ter pênis pequeno sempre foi tratada como um mito. Além disso, isso seria um suposto comportamento cultural, tanto que vários acadêmicos já trataram do tema. Porém, o trio de pesquisadores afirma que agora é diferente. Ou seja, é a primeira vez que essa tese é comprovada de forma cientifica.

Brasileiro é maior que a média

Um estudo desenvolvido pelo King's Colllege London com 15 mil homens do mundo todo, mostra que o tamanho médio do pênis é de 13,12 centímetros. No entanto, no Brasil a média é maior. Uma pesquisa publicada em 2007 no Jornal da Pediatria revela que o pênis do brasileiro pode variar de 14,2 a 15,7 cm. Seja como for, a medicina considera normal quem tem de 10 a 17 cm.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).