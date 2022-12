Veja quais são os carros de luxo mais vendidos no Pará

Entre os carros considerados de luxo, no Pará, o modelo mais vendido no último mês de outubro é o Toyota Hilux, cujo preço, na versão mais completa, ultrapassa os R$ 350 mil. Foram 277 unidades comercializadas em outubro por concessionárias no nosso Estado. A informação é da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), que contabiliza, mensalmente, a quantidade de carros emplacados por segmentos e modelos em todo o País, e ainda não divulgou as informações referentes ao mês de novembro deste ano. Segundo o levantamento de outubro, o segundo lugar na preferência dos consumidores de carro de luxo paraenses é da Mitsubishi L200, com 84 unidades vendidas e preço que pode chegar a R$ 236 mil na versão mais completa.

Um outro modelo bastante procurado pelos paraenses é o Jeep Comander, que teve 37 unidades vendidas em outubro e tem preço girando em torno de R$ 235 mil. Há outros modelos, com preços bem mais elevados, que também registram consumidores no Pará, como é o caso da BMW X6, com preço acima de R$ 744 mil e uma unidade vendida em outubro, e o Land Rover/Discovery, com preço acima de R$ 600 mil e uma unidade vendida naquele mês.

Empresário Marcus Rodrigues acredita que em 2023, com queda na taxa de juros, as vendas de carros de luxo devem melhorar (Sidney Oliveira/ O Liberal)

O proprietário de uma loja de carros, Marcus Ribeiro, com grande experiência no segmento, explica que essas marcas são consideradas marcas premium no mercado brasileiro. São as que vendem carros mais exclusivos, para pessoas que procuram conforto, tecnologia e muitos outros diferenciais. Na opinião dele, a marca mais queridinha do consumidor paraense, nesse nicho, é a BMW, que também figura na lista da Fenabrave com alguns modelos, embora poucas unidades vendidas no mês de outubro, como é o caso da BMW X1, com quatro unidades vendidas e preço na casa dos R$ 289 mil e a BMW/320I, com duas unidades vendidas e preço que ultrapassa os R$ 300 mil.

“Aqui no Norte, entre esses consumidores a gente percebe que há uma preferência pela BMW e Mercedes-Benz, diferentemente do eixo-Rio São Paulo, onde a gente já vê Ferrari, Lamborghini, carros de alto luxo. Aqui, a gente vê desde Jeep até BMW. Normalmente, quem quer essas outras marcas compra em São Paulo, emplaca lá e traz pra cá. No caso da BMW, o acesso é mais fácil aqui pra nossa região porque já tem concessionária autorizada, então, fica mais fácil de dar assistência”, explica ele, acrescentando que há modelos novos da BMW saindo a partir de R$ 220 mil.

Até a guerra na Ucrânia interferiu no mercado de luxo

Para Marcus, além da assistência técnica autorizada, o fato de se ter acesso a peças mais baratas e oficinas especializadas contribuem para essa compra, até porque o consumidor de um carro considerado de luxo não é como o consumidor de carro popular, que normalmente compra por impulso ou emoção. Segundo ele, neste ano de 2022, o mercado de carros de luxo se retraiu um pouco, em relação a 2021. Instabilidade econômica e política e até a guerra na Ucrânia contribuíram para essa redução, acredita.

“A taxa de juros, neste ano, esteve muito alta para financiamento. Mesmo o cliente que compra um carro com valor elevado, dificilmente ele compra à vista, mesmo tendo capital. Geralmente, dá uma entrada e financia o restante em 24 ou 36 meses, e esse ano as taxas estiveram realmente altas. A compra do carro de luxo é uma compra mais consciente, diferente da compra do mercado mais popular, quando, às vezes, é o primeiro carro ou o consumidor está trocando uma moto por um carro. Nesse caso, ele é mais movido pela emoção, pela paixão mesmo, então, muitas vezes, ele não liga tanto para a taxa de juros, só vê se cabe no bolso ou não”, analisa, acrescentando que o perfil do comprador de carro de luxo normalmente abrange pessoas mais velhas, profissionais liberais, empresários e políticos.

Marcus acredita que, em 2023, as vendas possam voltar ao patamar de 2021. “Até lá, já teremos uma estabilidade política, o mercado já estará mais calmo e, com isso, a expectativa é de que as taxas de juro também caiam, voltando a um percentual mais palatável, digamos. Não vai baixar drasticamente, certamente não vai ser de uma hora pra outra, mas espera-se que daqui a uns três ou quatro, possamos voltar a ter taxas abaixo de 1% ao mês”, avalia.