Pastores são presos por dar golpe em idosa e comprar carros de luxo

Um casal de pastores foi preso, suspeito de comprar carros de luxo em nome de uma idosa, de 79 anos, que não teve a identidade revelada, em Boa Vista, na capital de Roraima. Os dois cometeram os crimes de "apropriação de bens ou valores e estelionato” contra a vítima. A prisão teria ocorrido em detrimento aos mandados da Operação “Os Filhos de Eli”. As informações são do UOL.

De acordo com a Polícia Civil de Roraima, o casal estava foragido desde o dia 4 de novembro, quando fugiram ao saberem que tornaram-se alvo de prisão temporária. O pastor e a sua esposa, que também trabalhavam em uma igreja, foram capturados em uma de suas casas no dia 21 do mês passado.

O automóvel usado pelos dois na fuga era uma Hilux, um dos bens no esquema de estelionato usado no nome da idosa. O veículo é avaliado em R$ 200 mil.

Os agentes estipulam que a série de crimes teria começado em 2017. De lá para cá, a polícia não soube calcular quantas vítimas foram feitas pelo casal.