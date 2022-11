Caso Kat Torres: paraense é encaminhada para penitenciária em Belo Horizonte

A paraense Katiuscia Torres Soares, de 30 anos, também intitulada como Kat Torres foi transferida dos Estados Unidos para uma penitenciária em Belo Horizonte (BH). A ex-modelo é denunciada por estelionato e tráfico humano. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) confirmou, nesta terça-feira (22), que a Kat foi encaminhada para o Complexo Penitenciário Feminino.

A prisão de Kat Torres aconteceu no início do mês de novembro. No Brasil, o pedido foi expedido pela 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo, após ser acusada de expor pessoas a condições análogas à escravidão. A pena pode variar de 2 a 8 anos de prisão e multa por cada crime cometido.

Para além do sistema penal, a Justiça Federal ainda emitiu um mandado de busca e apreensão e determinou a quebra do sigilo telefônico dos celulares pertencentes à guru. A medida segue sob sigilo. O Ministério Público acompanha o caso.

Outras vítimas foram ouvidas. Entre as acusações estão extorsão, charlatanismo, prostituição forçada e promessa de migração para os EUA.