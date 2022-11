Ex-modelo e ‘guru’ paraense Kat Torres está presa no Brasil

A ex-modelo paraense Katiuscia Torres Soares, de 34 anos, conhecida como Kat Torres ou Kat A Luz, foi presa no Brasil, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido contra ela pelo juiz Rodrigo Boaventura Martins, da 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Kat responde pelo crime de reduzir pessoas a condições análogas à escravidão e está detina no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, na Penitenciária Belo Horizonte I, em Minas Gerais, desde o último sábado (19). As informações são do Portal O Globo.

Vivendo nos Estados Unidos há alguns anos, a ex-modelo começou a oferecer consultas espirituais e de "bruxaria" pela internet, prometendo dinheiro, sucesso e até a pessoa amada por meio de rituais e hipnotismo. A Polícia Federal investiga, além do charlatanismo, indícios de que a seita exótica, da qual ela se diz líder, poderia ser uma nuvem de fumaça para o cometimento de crimes graves, ligados a tráfico internacional de pessoas e prostituição.

O processo ainda está em fase policial e o inquérito corre sob sigilo na superintendência da Polícia Federal de Minas Gerais, que não se posiciona oficialmente. O caso também vem sendo acompanhado pelo Ministério Público Federal (MPF), que já ouviu diversas mulheres brasileiras que dizem ter sido vítimas de Katiuscia. Elas citam extorsão, falsas promessas para convencê-las a ir aos EUA, além de prostituição.

Também foi expedido pela Justiça Federal um mandado de busca e apreensão contra a coach. Houve aindaa quebra de sigilo telefônico, de dados telemáticos de aparelhos, e documentos pertencentes a ela.

Kat Torres começou a ser investigada depois que uma jovem brasileira foi aos Estados Unidos se encontrar com a “guru” paraense e deixou de fazer contato com a família, que procurou as autoridades. O caso veio à tona e gerou grande repercussão na internet, com brasileiros cobrando informações sobre Letícia Maia Alvarenga, de 21 anos, e Desirrê Freitas, de 26, atraídas aos EUA por Kat Torres.

As duas continuam presas na Georgia (EUA), em presídio da Polícia de Imigração americana. Há expectativa de que nos próximos dias aconteça uma audiência com o setor de imigração e as famílias almejam que elas voltem deportados ao Brasil o mais breve possível. Para os familiares, elas são vítimas da ex-modelo.