Como consultar o IPVA 2023; pagamento começa em 6 de janeiro; veja como ter desconto

Os proprietários de veículos podem pagar antecipadamente o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente ao ano de 2023 a partir do próximo dia 6 de janeiro. A informação consta na instrução normativa da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefa), publicada nesta quarta-feira, 21, no Diário Oficial do Estado. Quem optar pelo pagamento em cota única pode usufruir de descontos que variam de 5% a 15%.

O pagamento do IPVA é anual e obrigatório para todos os proprietários de carros, motos, caminhões, ônibus e outros veículos. O cálculo do tributo é feito com base na marca/modelo, seguindo estimativa sobre seu valor realizada por pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

VEJA MAIS

A oferta de descontos varia conforme a situação do veículo. Aqueles que não tiveram multas nos últimos dois anos têm direito a 15% de desconto. Os que não receberam penalidades no ano anterior recebem desconto de 10% e os que se enquadram em outras situações podem ter redução de 5% sobre o valor final do tributo. Além disso, existe a alternativa de pagar em até três parcelas mensais e sucessivas ou mesmo junto com o licenciamento anual. Nesses últimos casos não há incidência de descontos.

O calendário de pagamentos segue os prazos estabelecidos na instrução, com datas distintas de acordo com os números finais da placa, sendo que os primeiros vencimentos ocorrem no dia 6 de janeiro, para veículos com final de placas 01 a 31. Já no dia 10 de janeiro, vencerá o prazo dos veículos com final de placas 41 a 61. E no dia 17 de janeiro é a data-limite para pagamento do tributo de veículos com final de placa 71 a 91. Vale ressaltar que caso o proprietário opte pelo parcelamento, o primeiro pagamento deverá ocorrer nas mesmas datas. Por sua vez, o vencimento do IPVA de aeronaves e embarcações de todos os tipos será em 30 de junho de 2023.

Para consultar o valor do tributo, os proprietários devem acessar o site da Sefa a partir do dia 2 de janeiro de 2023 e emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE). A taxa pode ser quitada nos bancos Banpará, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal (CEF), Banco da Amazônia (Basa), Bradesco e Itaú.

Confira o calendário de vencimentos do IPVA 2023