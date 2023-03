Tamanho do pênis: Novo estudo classifica homens em 'growers' e 'showers'

Um estudo científico realizado em três hospitais e uma clínica em Madri, na Espanha, analisou a relação entre o tamanho do pênis e a classificação em duas categorias: "growers" e "showers". Os "growers" são aqueles cujo órgão aumenta de tamanho em mais de 56% quando ereto, enquanto os "showers" são aqueles com aumento inferior a 31%.

A pesquisa, liderada pelo urologista Manuel Alonso-Isa, foi realizada em 225 homens em estados flácidos e eretos, e os resultados serão apresentados no Congresso da Associação Europeia de Urologista, em Milão.

De acordo com Alonso-Isa, é importante ser capaz de prever em qual categoria o paciente se encaixa, já que isso pode afetar a abordagem cirúrgica.

Maioria dos homens fica em zona cinzenta

No entanto, a maioria dos homens no estudo caiu em uma "zona cinzenta" entre as duas categorias. Apenas 24% dos homens foram classificados como "growers", enquanto 25% foram classificados como "showers".

VEJA MAIS

Até o momento, os pesquisadores não encontraram correlações entre idade, peso, tabagismo e o tamanho do pênis.

Em fevereiro deste ano, outro estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, mostrou que a média do comprimento de um pênis ereto aumentou em 24% nos últimos 29 anos, passando de 12,27, em 1992, para 15,23, em 2021. Para chegar a essa conclusão, os responsáveis analisaram 75 estudos, com mais de 55 mil participantes.