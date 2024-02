Polícia investiga princípio de incêndio em estabelecimento comercial, no Bengui

A fachada de um estabelecimento comercial, localizado na rua Betânia, no bairro do Bengui, em Belém, desabou na manhã desta sexta-feira (23). Moradores da localidade informaram que no local também houve princípio de incêndio. Na lateral do comércio é possível notar as marcas do fogo, onde também foram colocadas estruturas de madeira para evitar que a parede desabe. O caso é investigado pela Polícia Civil do Pará (PC) para saber se o incêndio foi criminoso.

Segundo informou o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), por meio de nota, as chamas foram controladas e não houve vítimas no local. O comunicado só não informou se a estrutura do imóvel corre risco de desabamento. Leia abaixo na íntegra a nota do Corpo de Bombeiros:

“O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que as chamas foram controladas e a área está isolada. Ninguém se feriu”.

De acordo com informações apuradas na área, a loja vendia eletrodomésticos e funcionava no bairro há três anos. Também foi informado à reportagem que o proprietário do estabelecimento já vinha recebendo ameaças por ligações telefônicas há algumas semanas, supostamente devido à falta de pagamento de taxa de funcionamento.

Testemunhas contaram que sete homens estiveram nas imediações da loja com galões de combustível. Eles teriam provocado o incêndio, que começou por volta de 1h30.

"Saíram do local e gritaram para os moradores que era um aviso, pra servir de exemplo", relata morador que, por motivos de segurança, não será identificado.

Os galões de combustível, supostamente gasolina, ficaram jogados na área próximo ao crime, e partes de roupas dos suspeitos também, pois alguns deles teriam se acidentado com as chamas.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil quanto a esses relatos. A autoridade se limitou à afirmar que o caso foi registrado na delegacia do Bengui e que perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.