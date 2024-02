Cobras e rãs morrem carbonizadas após incêndio atingir praça em Roraima

Ao menos 14 cobras e cinco rãs foram encontradas carbonizadas, na manhã desta quarta-feira (21), após um incêndio na praça Augusto Germano Sampaio, no bairro Pintolândia, na cidade de Boa Vista, capital de Roraima. Os animais foram encontrados por uma equipe da Rede Amazônica que se preparava para uma entrada ao vivo para o Bom Dia Amazônia. Segundo a médica veterinária Erika Aragão, algumas cobras são da espécie jararaca e olho-de-gato-anelada. As informações são do g1 Roraima.

O Corpo de Bombeiros informou que foram acionados para atender a ocorrência por volta das 12h44 da terça-feira (20). As chamas foram controladas por volta das 15h30 e, apesar do controle da situação, a quantidade de material que havia no local continuou emitindo uma quantidade de fumaça, com risco de reignição. O Corpo de Bombeiros segue monitorando a região.

Seca e incêndios em Roraima

Com 1.831 focos, sendo 1.277 só no mês de fevereiro, Roraima ocupava o primeiro lugar no ranking nacional de incêndio de fevereiro de 2024 até a última quarta-feira (21). Atualmente, o estado nortista enfrenta um forte período de seca, intensificado pelo fenômeno El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico e não permite que as frentes frias atuem corretamente no Brasil. Por conta disso, incêndios e queimadas tendem a se espalhar com facilidade. Segundo o governo de Roraima, apenas duas licenças para queima controlada foram expedidas, o que aponta que o fogo que atinge a região é de origem criminosa.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)