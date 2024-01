Fotógrafo encontra sucuri gigante durante expedição; veja

O fotógrafo especializado em vida selvagem Eli Martinez encontrou uma sucuri gigante durante uma expedição. De acordo com Martinez, a cobra estava digerindo uma capivara. O registro, feito no Rio Formoso, em Bonito, município de Mato Grosso do Sul, em 2023, foi divulgado somente agora.

“Estávamos procurando cobras grandes no Rio Formoso, e encontramos essa garotinha deitada na superfície do rio, tomando Sol. Temos visto ela em diferentes partes do rio. Ela estava digerindo sua refeição há mais de uma semana e, ocasionalmente, se movimentava, procurando lugares para se sentir confortável ou com melhor acesso à luz solar”, disse Eli Martinez ao portal Metrópoles.

O segundo registro impressionante de sua expedição, ocorreu em outro trecho da região do município, onde o fotógrafo encontrou uma sucuri em sua toca. Veja:

Segundo registro do fotógrafo durante a expedição (Instagram/@sdmdiving)

"Uma das minhas imagens favoritas. Tivemos que caminhar através de uma grama de 3-4 pés de altura e depois rastejar para este enorme sistema de túneis criado pelas sucuris. É assim que elas viajam em terra de uma parte do rio para outra. Uma vez lá dentro, avançamos lentamente para nos aproximarmos o suficiente da cobra e capturar esta imagem", escreveu o fotógrafo.

A sucuri, reconhecida como uma das maiores serpentes não venenosas do mundo e a maior encontrada no Brasil, pode atingir um comprimento impressionante de até 11,65 metros. Este réptil tem um processo digestivo que pode se estender por até um mês, nesse período, ela costuma ficar debaixo d’água, uma estratégia para evitar ataques enquanto digere sua presa.