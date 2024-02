Incêndio atinge prédio residencial e mata pelo menos 4 pessoas, na Espanha

Nesta quinta-feira (22), um grande incêndio atingiu um edifício residencial de 14 andares na cidade de Valência, região leste da Espanha. De acordo com Jorge Suárez Torres, vice-diretor de emergência de Valência, pelo menos quatro pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas, incluindo bombeiros que atuavam no resgate.

As chamas atingiram praticamente todo o edifício, dificultando o acesso do Corpo de Bombeiros ao interior do residencial. Segundo testemunhas entrevistadas pelos veículos de comunicação espanhóis, o fogo começou às 17h30 (16h30 GMT), no quarto andar do edifício que possui 138 apartamentos, construído há pouco mais de 10 anos, e teria se espalhador rapidamente pela fachada.

“Pedimos, por favor, aos residentes de outras zonas da cidade que não se aproximem das proximidades do incêndio para facilitar o trabalho das equipas de emergência mobilizadas”, escreveu a presidente da Câmara de Valência, María José Catalá, na rede social X (antigo Twitter).

“Consternado com o terrível incêndio num edifício em Valência”, declarou o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, na mesma rede social.

Com base em informações da Polícia Nacional, a delegada do Governo, Pilar Bernabé, informou que o número de vítimas pode variar nas próximas horas. A Câmara Municipal de Valência emitiu uma autorização para que prédios públicos e hotéis prestem assistência emergencial a mais de 400 residentes do edifício, incluindo apoio psicológico.