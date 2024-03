Supermercado é destruído por incêndio, em Santarém

Um incêndio de grandes proporções atingiu um supermercado na madrugada desta quarta-feira (6), na Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Nova Republica, município de Santarém, oeste do Pará. Segundo as informações iniciais, todos os produtos do estabelecimento, que funcionava como supermercado e loja de eletrodomésticos, foram destruídos pelas chamas. Ainda não há informações sobre o que ocasionou o fogo.

Nenhuma pessoa que trabalhava no local ficou ferida após o incêndio, que iniciou por volta da 0h30. As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento serão usadas para identificar o que provocou o sinistro. Até o momento, a informação repassada é que o fogo começou no depósito, onde ficavam os produtos de madeira, estofados, colchões, e outros materiais que facilitaram as chamas a se alastrar.

A estimativa é que o prejuízo ao proprietário do local seja de 4 milhões. As viaturas do Corpo de Bombeiros iniciaram o trabalho de combate às chamas ainda durante a madrugada. O local apresentava problemas estruturais e risco de desabamento. Está previsto que o controle do fogo continue durante toda a manhã e tarde desta quarta. O quarteirão onde fica o supermercado precisou ser isolado para a circulação dos bombeiros e segurança da população. Agentes de trânsito e a Polícia Militar dão apoio na área.