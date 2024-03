Moradores são retirados de prédio de 11 andares após incêndio em garagem

Cerca de 40 moradores de um prédio de 11 andares foram evacuados, na noite da última sexta-feira (1º), após um veículo estacionado na garagem do edifício pegar fogo, na cidade de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. Apesar do susto, ninguém ficou ferido no incidente, mas um cachorrinho precisou ser resgatado pelos bombeiros no primeiro andar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado até o prédio residencial do Centro do município por volta das 21h. Ao chegarem no local, foi necessário forçar o portão da garagem, que era subterrânea e estava completamente tomada pela fumaça e altas temperaturas. Sem sequer conseguirem visualizar o foco do incêndio, os militares utilizaram uma técnica com jato de água pulverizado, chamada ventilação hidráulica, para expulsar a fumaça e possibilitar o combate.

Somente então foi possível avistar o veículo em chamas, sendo que os bombeiros utilizaram 4.500 litros de água para extinguir completamente o fogo. Ainda de acordo com a corporação, outros dois carros de moradores foram danificados após serem parcialmente atingidos pelo incêndio.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a evacuação dos cerca de 40 moradores foi necessária por questões de segurança e apenas durante o trabalho dos militares. Após o fim dos combates, a corporação liberou o retorno dos moradores para os apartamentos que não foram diretamente atingidos, mas com o elevador e parte da garagem isolados.

Não houve dano à estrutura, mas o síndico e os moradores foram orientados a procurarem um engenheiro civil para uma melhor avaliação dos danos. O dono do carro que pegou fogo informou que o veículo tinha passado, recentemente, por manutenção elétrica e, apesar disso, os bombeiros não conseguiram identificar a causa do incêndio.