Incêndio na Pedreira: cachorro estava sozinho em imóvel atingido e foi salvo por vizinho

O cachorro da raça golden resgatado de dentro da residência atingida por um incêndio na tarde desta quarta-feira (6), no bairro da Pedreira, em Belém, foi salvo por um vizinho que percebeu o sinistro. O autônomo Breno Fabrício Alves conversou com a reportagem de O Liberal e relatou como agiu na hora do resgate.

“Eu percebi primeiro o fogo de longe. Mas, quando cheguei mais perto, pensei que fosse algum jardineiro queimando folha. Aí depois que eu vi a agonia dos vizinhos aqui desesperados foi que eu entrei para cá”, iniciou o trabalhador.

VEJA MAIS

Breno relembra que, quando chegou ao local, outros vizinhos já estavam tentando adentrar no imóvel para ajudar no controle das chamas e no resgate do cão.“Falaram que tinha um cachorro lá. Que talvez poderia ter uma criança, um neném lá. Aí eu entrei para pegar um neném, mas eu não vi nada lá”, contou.

“Vi só um cachorro que ia sair pela grade e eu peguei, tirei o cachorro com maior dificuldade, porque ele não queria vir. Eu não sou dono do cachorro e ele não queria vir. Aí eu puxei ele pela pata, fiquei com medo dele me morder. Mas mesmo assim eu puxei ele, vim puxando. Quando eu já cheguei lá no pátio, passando onde estava um pouco o fogo, eu peguei e soltei a pata dele e ele correu para a brecha lá. Aí foi que eu saí de lá. Foi tudo muito rápido, graças a Deus”, relembrou Breno.