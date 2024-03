Trailer de lanches pega fogo no bairro da Marambaia, na passagem Dalva, em Belém

Incêndio e desespero na passagem Dalva, no bairro da Marambaia, em Belém, foram registrados em vídeo neste domingo (10). As imagens que circulam nas redes mostram um trailer que pegou fogo e moradores tentando apagar as chamas.

Em comentários na internet, muitas pessoas lamentaram o ocorrido: “Uma tristeza, que Deus dê em dobro!”, disse uma pessoa. “A importância de ter extintor de incêndio em locais como esse é muito grande, infelizmente os donos de carrinho de lanche não usam achando que isso nunca vai acontecer”, publicou ainda outra pessoa.

O Grupo Liberal busca mais informações sobre o ocorrido.