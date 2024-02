Homem é morto a tiros na zona rural de São Félix do Xingu

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros, na madrugada desta segunda-feira (26), na Vila Primavera, zona rural de São Félix do Xingu, sul do Pará. A vítima, possivelmente em surto ou sob efeito de álcool ou outras drogas, teria se desentendido com algumas pessoas e as ameaçado com uma faca. Pouco antes de morrer, pediu comida ao pastor titular de uma congregação evangélica, que foi quem comunicou o crime às polícias Civil e Militar, conforme divulgou o site Fato Regional.

O crime ocorreu na vicinal do Cocal, a cerca de 100 km da sede de São Félix do Xingu. Nas redes sociais, há vídeos mostrando os desentendimentos da vítima do homicídio com pessoas da Vila Primavera. Possivelmente, um idoso morador da re​gião teria sido o autor dos disparos após uma briga com a vítima, de acordo com os levantamentos iniciais da polícia.

A Divisão de Homicídios de São Félix do Xingu foi ao local, ouviu testemunhas e solicitou perícias para tentar elucidar o caso. Durante a análise do corpo do homem, foram vistas algumas tatuagens que podem ajudar na identificação dele.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). Se a informação for mais urgente, o ideal é ligar para o 190. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Não é necessário se identificar.