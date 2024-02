PM encontrada ossada humana em Tucumã

Uma ossada humana foi encontrada pela Polícia Militar, nesta segunda-feira (26), em Tucumã, no sul do Pará. A suspeita é de que os restos mortais sejam de um homem, por conta das roupas encontradas perto do local conhecido como “Entrada do Cuca”. As informações são do Fato Regional.

A ossada estava próxima da ponte na entrada do município de Tucumã, pela PA-279, em direção a São Félix do Xingu. Depois dos agentes do 36º Batalhão de Polícia Militar (BPM) encontrarem os restos mortais, eles acionaram a Polícia Civil. Os ossos e as roupas foram separados para encaminhar à perícia, para tentar identificar quem seria a pessoa morta.

A princípio, uma das suspeitas da PC é de que a morte tenha sido resultado de um homicídio e o corpo desovado no local onde a PM encontrou os restos mortais. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil. Em nota, a instituição informou que equipes da delegacia de Tucumã investigam o caso. "Perícias foram solicitadas para identificar a vítima e a causa da morte", comunicou a PC.