PC prende donos da casa onde ossada humana foi encontrada em Outeiro

Edson Renato da Silva Lima, conhecido pelo apelido de “Renatinho“, e Naiana Caroline Pereira Teles, a “Nana”, foram presos pela Polícia Civil, pelos 69 fragmentos ósseos encontrados enterrados no quintal da casa deles, na última sexta-feira (15), em uma cova rasa no distrito de Outeiro, em Belém. A suspeita das autoridades policiais é de que os restos mortais sejam do Antônio José Baía Ferreira, de 52 anos, o técnico de enfermagem que estava desaparecido desde o dia 1º deste mês. Edson e Naiana devem responder criminalmente por ocultação de cadáver e corrupção de menores.

Segundo o relatório policial, a Polícia Civil já investiga o sumiço de Antônio. Durante as diligências, a PC apreendeu a motocicleta da vítima em posse de uma terceira pessoa, que não teve o nome revelado, mas foi ouvido como testemunha no inquérito policial. O veículo foi encontrado no Marajó. Com o veículo de Antônio, os agentes coletaram depoimentos e vestígios que levavam a crer que o técnico de enfermagem tinha sido morto, conforme consta no relato.

Após duas semanas de buscas, a polícia chegou à autoria do homicídio e a localização de uma ossada humana que, supostamente, pertence a Antônio Ferreira. No entanto, apenas exames de da Polícia Científica poderão confirmar se os restos mortais são dele ou não. Durante as buscas, a PC encontrou uma carteira da Unimed Belém queimada, onde Antônio trabalhava como socorrista, registrada no nome dele.O achado reforçou ainda mais que a ossada humana encontrada possa ser do técnico de enfermagem.

De acordo com a PC, Edson e Naiana corromperam uma adolescente de 13 anos, que foi ouvida na Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data). A garota teria atraído Antônio para uma emboscada. A PC representou pela prisão preventiva do casal e conseguiu capturar os dois. Os dois foram encaminhados ao sistema penal onde permanecerão à disposição da Justiça.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Científica sobre o caso e aguarda retorno.

Família de Antônio diz que suspeito confessou o crime

Marco Antônio Baía Ferreira, irmão de Antônio, disse que um dos suspeitos apresentados na unidade policial confessou ter assassinado o técnico de enfermagem. Renato dizia que tinha falado com o técnico de enfermagem antes da data do desaparecimento, segundo ele.

O irmão do técnico de enfermagem disse que Antônio foi rendido com uma paulada na cabeça, conforme ele teve acesso a confissão do suspeito. A vítima foi morta com uma arma branca, ainda conforme o relato de Marco.