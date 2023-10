PC encontra ossada de cachorro ao prender homem por maus-tratos a animais, em Belém

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (26), em Belém, pelo crime de maus-tratos de animais. A ação foi conduzida pela Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão Especializada de Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), no conjunto Ariri Bolonha, bairro Sideral. Segundo as autoridades, além do animal motivo da denúncia, os agentes teriam encontrado uma ossada de cachorro em uma casa abandonada onde o cão era mantido em condições precárias.

VEJA MAIS

Testemunhas teriam relatado à Demapa que o investigado, que não teve a identidade revelada, costumava deixar o cão no local em péssimas condições.

“Nós tivemos conhecimento do caso a partir de uma denúncia feita através do 181 (Disque Denúncia), e com o apoio da Polícia Científica pudemos comprovar a veracidade do fato, momento em que demos voz de prisão em flagrante para o tutor do animal”, contou o titular da Demapa, delegado Leandro Lima, responsável pela prisão.

Ao chegar no endereço mencionado na denúncia, a equipe constatou que o imovel abandonado estaria bastante deteriorado. Dentro do espaço, os policiais avistaram um cachorro com vários sinais de maus-tratos. Os moradores da área teriam informado para as autoridades onde seria o endereço do local onde o tutor do animal trabalhava e os agentes se deslocaram até o suspeito.

Ossadas

A equipe conduziu o investigado até a casa abandonada, onde estava o animal que sofria maus tratos. O tutor teria dado acesso aos policiais e peritos ao imóvel. O cão estaria visivelmente mal e abaixo do peso adequado. Além disso, foram encontradas várias ossadas de outros cães. Os vizinhos chegaram a informar que eles alimentavam o animal, que ficava sem comida, água ou qualquer outro tipo de assistência.

Logo após a constatação dos fatos, o investigado foi encaminhado à Demapa para os procedimentos cabíveis, já que foram constatadas a materialidade do delito e os indícios de autoria. Os agentes o autuaram em flagrante e o conduziram ao sistema prisional, onde ele deve aguardar a audiência de custódia.