Homem morre após ser esfaqueado no pescoço durante festa no Marajó

Neidson Vale, de idade não revelada, morreu após ser esfaqueado no pescoço durante uma confusão em uma festa, na madrugada de segunda-feira (1º), em São Sebastião da Boa Vista, no Arquipélago do Marajó. Dois irmãos, conhecidos como “Conhão” e “Gildo”, são suspeitos de envolvimento no crime.

O coronel Márcio Abud, responsável pelo 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, disse ao Notícia Marajó que a polícia recebeu a informação de um homicídio ocorrido na zona rural da cidade. O irmão de Neidson relatou aos militares que a vítima foi esfaqueada no pescoço durante uma festa conhecida como “Miguel do Mucajá”, na comunidade ribeirinha no rio Jupatituba, distante cerca de três horas de lancha da cidade.

Neidson chegou a ser levado por familiares ao Hospital Municipal de São Sebastião da Boa Vista, mas já chegou morto no local. Até o momento, os suspeitos de envolvimento no caso não foram localizados. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o crime e aguarda retorno.

VEJA MAIS

Com informações do Notícia Marajó.