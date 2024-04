Dois homens são mortos em ataque a tiros, em Jacundá

Um duplo homicídio foi registrado na noite de segunda-feira (1), no município de Jacundá, sudeste do Pará, e vitimou dois homens. Conforme as informações iniciais, as vítimas foram identificadas como Bento Pereira Barbosa e Emos Sousa Soares, mortos em um ataque a tiros na Rua Paragominas, no bairro Nova Jerusalém. Ainda não há informações sobre a autoria do crime.

Segundo os relatos policiais, o crime ocorreu por volta de 20h30. Moradores da área acionaram a Polícia Militar informando terem ouvido barulhos de disparos de arma de fogo. Quando os agentes chegaram ao local encontraram o corpo de Bento Barbosa caído em frente a residência onde morava. Ele apresentava ao menos três perfurações de tiros no corpo. Na ocasião, somente o corpo dele foi localizado.

Por volta de 1h da madrugada, já nesta terça-feira (2), quando os agentes realizaram a vistoria mais minuciosa na casa da vítima, verificaram o quintal e então encontraram o corpo de Amós Soares, de 26 anos. A segunda vítima estava em uma área de mata de difícil acesso e dentro de um córrego. Os agentes constataram que o corpo de Amós apresentava ao menos cinco ferimentos causados por disparos de arma de fogo calibre .40. A Polícia Científica de Marabá esteve no local e fez a perícia e remoção dos corpos.

Um inquérito policial foi aberto pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias das mortes e autoria do duplo homicídio. Em nota, a PC informou que equipes da delegacia de Jacundá investigam o duplo homicídio. Testemunhas serão ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.