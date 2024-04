Homem é encontrado morto com ferimento na cabeça na BR-316, em Santa Maria do Pará

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto, na madrugada desta segunda-feira (1º), na BR-316, na altura do bairro Magnífico, em Santa Maria do Pará, no nordeste do Estado. Até o momento, a principal linha de investigação da Polícia Civil é de que a vítima tenha sido morta com uma paulada na cabeça e que o caso se trate de um homicídio.

Por volta das 4h30, uma guarnição do 42º Batalhão de Polícia Militar (42º BPM) foi informada de que havia um corpo às margens da rodovia. A PM se deslocou até o local e localizou o homem morto. Naquele momento, os militares tinham sido comunicados de que a vítima, supostamente, teria morrido em um sinistro de trânsito.

Porém, os agentes não encontraram nenhum indício de acidente no local que pudesse reforçar essa hipótese. No corpo da vítima, as autoridades constataram uma pancada na parte frontal do crânio.

VEJA MAIS

Moradores disseram à polícia que não conheciam o homem morto, mas alegaram que ele estaria há cerca quatro dias no bairro Magnífico. Com relação à dinâmica do crime, ninguém disse nada.

O corpo foi removido pela Polícia Científica de Castanhal. A PC apura se o homem tenha sido vítima de um latrocínio. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.