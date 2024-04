Homem é assassinado a tiros em bar neste domingo (31) no Pará

De acordo com a polícia civil, os vizinhos ouviram os tiros e acionaram os agentes da segurança pública. Mas, quando a primeira viatura chegou ao local do crime, ainda nas primeiras horas de domingo (31), encontrou somente o corpo de Pedro Tiago Gomes Pereira. O corpo tinha marcas de tiros de arma de fogo e estava em um bar na Vila KM 21, na BR-230, zona rural de Marabá, região do sudeste paraense.

A polícia encontrou dificuldades para levantar informações junto aos moradores das proximidades em pleno domingo de Páscoa. Até o fechamento desta edição não estava esclarecido o motivo do homicídio contra o jovem, nem identificado o autor ou autores do assassinato.

A Delegacia de Marabá deve investigar o assassinato de Pedro Pereira. A família esteve no local, e encontrou o corpo de Pedro na varanda do bar. Os agentes de segurança informaram aos familiares que já encontraram o homem morto, e com algumas marcas de disparos no corpo. A perícia criminal deve fornecer mais informações sobre a dinâmica do crime. (Com informações do Portal Correio de Carajás).