Suspeito de roubo morre em intervenção policial no Marajó

Um homem identificado como Matheus Protasio Letra, de 23 anos, morreu em uma intervenção policial que ocorreu na noite de terça-feira (26), no município de Breves, no Marajó. Conforme as informações iniciais, o morto seria um suspeito de roubo que atirou contra os agentes da Polícia Militar durante a fuga após o crime.

Os relatos do 9º Batalhão de Polícia Militar são que por volta de 18h40 houve um acionamento sobre um assalto no bairro Riacho Doce. Na denúncia sobre o caso, testemunhas repassaram as características dos homens envolvidos no crime. Diante das informações 12 policiais, em cinco viaturas, se deslocaram ao local, popularmente conhecido como “atrás do Maycon”. Na ação, avistaram Matheus saindo do local em uma moto.

Quando Matheus percebeu a chegada dos policiais, saiu da moto e correu para um terreno baldio. O suspeito desobedeceu a ordem de parada e, com a arma de fogo em mãos, atirou contra os policiais que revidaram e o acertaram. Os agentes acionaram uma ambulância para socorrer o jovem, que foi levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu e morreu após dar entrada no local. Os agentes apreenderam com o homem um revólver calibre 38, com quatro munições, sendo uma deflagrada. Além disso, a moto, dois aparelhos celulares e a quantia em dinheiro de 600 reais também foram encaminhados para a delegacia.

Em nota, a Polícia Civil informou que Matheus Protasio Letra, de 23 anos, morreu durante intervenção da Polícia Militar. O caso é investigado pela delegacia de Breves.