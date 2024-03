Jovem morre e drogas são apreendidas em intervenção policial em Ananindeua

Um jovem morreu em uma intervenção policial na noite de domingo (24), no bairro do Icuí Guajará, em Ananindeua. Conforme as informações iniciais, os policiais foram até a área conhecida como Invasão do Iraque após uma denúncia sobre homens que estariam fazendo a comercialização de drogas e utilizando uma arma de fogo. Ao chegar no endereço, os PMs se depararam com ao menos cinco suspeitos e houve a troca de tiros com um jovem que estava armado.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram até a rua principal da invasão do Iraque, onde se depararam com os homens que vendiam os entorpecentes. Com o apoio de outras duas viaturas, os PMs realizaram o cerco ao local para dar início a abordagem. No entanto, ao entrarem na rua, quatro suspeitos correram para uma área de mata e um para dentro de uma residência, saindo na parte do quintal da casa. Dois policiais foram ao local e o suspeito, armado, fez disparos contra os policiais. Na troca de tiros, o jovem foi baleado e neutralizado.

O suspeito baleado foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento do Icuí mas, segundo os agentes, já chegou sem vida. Os policiais apreenderam com o jovem um revólver calibre 38 com seis munições, sendo duas picotadas, duas deflagradas e duas intactas. Além disso, também encontraram com o suspeito 18 porções de entorpecente semelhantes a maconha e um aparelho celular. Os itens foram apresentados na seccional da Cidade Nova.