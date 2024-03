Suspeitos de envolvimento na morte de colombiano em Ananindeua são presos na Grande Belém

Três pessoas, sendo duas mulheres e um homem, foram presas preventivamente na quinta-feira (21) suspeitas de envolvimento na morte de um colombiano, registrada em abril do ano passado, na avenida Mário Covas, bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Um quarto suspeito continua foragido. Os mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar por homicídio doloso foram cumpridos pela Polícia Civil do Pará (PCPA), por meio da Delegacia de Homicídios Metropolitana (DHM), nos municípios de Belém e Ananindeua, durante a operação “Ruta”, que em português quer dizer “rota”.

Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por uma disputa por clientes de agiotagem. A vítima, após ser desligada do “trabalho” ilícito, passou a atender os clientes dos antigos chefes. Meses antes do homicídio, os suspeitos praticaram um atentado contra o homem, na Feira do Barreiro.

“Durante o cumprimento da Ordem Judicial, duas mulheres e um homem foram encaminhados à delegacia, enquanto um quarto suspeito envolvido no homicídio se encontra na condição de foragido. A Polícia Civil segue com a operação para identificar e localizar os demais envolvidos”, informa Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Em cumprimento aos mandados de busca, foram apreendidas duas motocicletas, um capacete e uma arma de fogo, possivelmente utilizados no crime, além de diversos aparelhos celulares.

“O crime ocorreu praticamente em frente à DHM, na avenida Mário Covas. A vítima seria um agiota, e ontem, foram cumpridos cinco mandados de buscas e três de prisão preventiva”, explica Marco Antônio, diretor da Delegacia de Homicídios Metropolitana (DHM). O trio foi conduzido à unidade policial e mantido à disposição do Poder Judiciário.