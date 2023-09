Quatro suspeitos de participação em morte de policial penal são presos pela PC

Quatro homens foram presos pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), da Divisão de Homicídios (DH), da Polícia Civil do Pará, na última terça-feira (26), suspeitos de estarem envolvidos em um homicídio qualificado que ocorreu em Ananindeua, em 2021. As prisões preventivas ocorreram durante a Operação Soberania, que tinha o objetivo de dar cumprimento aos mandados contra os homens, identificados como Jevson Neves Freitas, Vulgo “Samurai”, Jonas Santos Correa, Vulgo “R17”, Breno Felipe Barros De Souza, Vulgo “B2” e Wanderson Farias Machado, vulgo “B1”, este último estaria foragido e foi capturado no Estado de Goiás.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Em 6 meses, prisões por tráfico de entorpecentes aumentam mais de 40% no Pará]]

Os mandados foram expedidos pela Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua. Conforme as autoridades, no inquérito foi apurado o assassinato que vitimou o motorista da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP). O caso ocorreu no dia 14 de julho de 2021, no conjunto Cidade Nova VI. Na ocasião, a vítima, que não teve o nome divulgado, estava em frente a residência onde morava assistindo a um jogo de futebol durante a noite quando foi surpreendida por um criminoso que efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção. O motorista da Seap foi atingido e ainda chegou a ser socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Testemunhas relataram à polícia que o executor havia estacionado uma motocicleta na rua paralela, atravessado por uma passagem e cometido o crime. Logo após ele retornou para moto e fugiu.

Depois da prisão de três envolvidos, o quarto suspeito foi capturado no estado de Goiás. A ação para capturar o último envolvido contou com a participação de uma equipe da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) do Estado de Goiás e da 7ª Delegacia Policial do Estado do Rio de Janeiro.

As autoridades policiais ainda apontam que todos os presos seriam integrantes de uma facção criminosa que atua no Pará e em outros estados do país. Os homens, inclusive, ocupariam cargos de liderança dentro da organização e seriam mandantes de inúmeros crimes de homicídio contra agentes de segurança pública. Jevson, Jonas, Breno e Wanderson estão na sede policial à disposição do poder judiciário paraense.