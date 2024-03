Homem morre durante intervenção policial, em Belém

Um homem identificado até o momento somente pelo vulgo ‘Tio Rona’ morreu na manhã desta terça-feira (26) durante uma intervenção policial no bairro do Coqueiro, em Belém. Conforme as informações iniciais, o suspeito trocou tiros com a Polícia Militar dentro de um bar, na Avenida Brasil.

Conforme as informações iniciais, o caso ocorreu por volta de 9h da manhã, quando os agentes do 24º Batalhão de PM estavam em diligências pela área do Conjunto Sideral. Segundo relatos policiais, ‘Tio Rona’ já teria passagem pela justiça. Ainda não há mais informações sobre as circunstâncias da ação policial.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.