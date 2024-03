Suspeito de tentativa de homicídio contra PM em Belém é preso em Santa Izabel

Um mandado de prisão foi cumprido na manhã de segunda-feira (25) contra um homem suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio a um Policial Militar em Belém, crime que ocorreu no ano passado. A ação para dar cumprimento a ordem judicial ocorreu no complexo penitenciário de Santa Izabel. O investigado foi autuado, mas já estava preso por responder em outro ilícito.

A ação para cumprir o mandado foi realizada pela Divisão de Homicídios (DH) e Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), da Polícia Civil. As investigações sobre o crime iniciaram logo após a PC ficar ciente sobre a tentativa de homicídio e os agentes identificaram o envolvido que havia fugido da cena do crime. A equipe policial chegou até o suspeito por meio de apurações com testemunhas e análise de câmeras de segurança.

“As equipes da Polícia Civil não mediram esforços para identificar o piloto da motocicleta. Deflagramos então trabalho de campo, análise de imagens de câmeras de segurança, ouvimos testemunhas do caso e também contamos com o apoio das equipes de papiloscopistas, que fizeram as análises dos materiais. Assim, conseguimos, além de identificar o investigado, prendê-lo”, informou o delegado Allan Cavalcante, titular da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP).

O suspeito encontra-se à disposição da Justiça.

Sobre o crime

Conforme comunicou a PC, o ataque ao PM ocorreu na tarde do dia 20 de dezembro de 2023, no bairro da Pedreira, em Belém. A vítima estava com amigos e vizinhos quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. Os suspeitos fizeram disparos contra o policial, que foi atingido nas costas. Durante a ação, um dos criminosos morreu em troca de tiros com a vítima.