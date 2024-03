Criminosos em fuga fazem reféns após atentado contra PM no Guamá, em Belém

Um policial militar foi alvo de um atentado a tiros na tarde deste sábado (23), no bairro do Guamá, em Belém. O agente foi atingido no braço, e seu estado de saúde é desconhecido. Segundo informações da polícia, criminosos em um veículo abriram fogo contra o PM, que revidou, deixando pelo menos dois suspeitos feridos, possivelmente o motorista e o carona.

O carro utilizado no ataque foi abandonado na travessa Vinte de Fevereiro, em frente a uma residência, após os criminosos perderem o controle da direção. Mesmo baleados, os suspeitos conseguiram fugir e, de acordo com as autoridades policiais, estão mantendo algumas pessoas como reféns em uma vila de casas, próximo da passagem João de Deus, ainda no bairro do Guamá.

Entre os reféns que já foram liberados, estavam três mulheres, sendo uma grávida e uma idosa, e crianças. Não há confirmação sobre o número de pessoas mantidas reféns, nem mesmo sobre a quantidade de bandidos envolvidos na ocorrência.

Além das forças policiais e da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) presentes no local, familiares dos criminosos também estão na área. Além dos parentes, os bandidos também exigiram a presença da imprensa, o que foi atendido.

Um dos suspeitos baleados se entregou e foi socorrido pelo Samu para receber atendimento médico. Ele apresentava um ferimento na região do peito. A situação no local permanece tensa, com um grande cerco policial.