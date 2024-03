Quinto suspeito de envolvimento em atentado a PM em Belém é preso em Mãe do Rio

O quinto e último suspeito de envolvimento em um atentado a um Policial Militar, que ocorreu no sábado (24), no bairro do Guamá, em Belém, foi preso no município de Mãe do Rio, no nordeste do Pará. A autuação do homem ocorreu no domingo (24), em uma ação realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP).

Segundo as autoridades policiais, o homem estava envolvido no caso de um atentado a um PM, onde uma família foi rendida durante a tentativa de fuga dos suspeitos. Na ocasião, quatro homens foram presos. No entanto, o quinto participante na ação criminosa conseguiu fugir. Ele recebeu ajuda de familiares para sair de Belém e ir para o município de Mãe do Rio, onde ficaria escondido.

“Durante a empreitada criminosa, o suspeito foi atingido por disparos de arma de fogo, sendo assim, ele possivelmente iria procurar atendimento médico, o que, de fato, acabou ocorrendo no município de Mãe do Rio”, detalha o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

Funcionários de um hospital em Mãe do Rio informaram a Polícia a respeito da entrada de um paciente baleado, assim os agentes foram até o local e confirmaram a identidade do suspeito. Ele recebeu voz de prisão no local.

“Trata-se da prisão do último envolvido no crime, demonstrando o comprometimento das forças de segurança no enfrentamento rápido e eficaz dos crimes cometidos contra agentes de segurança pública. A Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos atua de forma integrada para alcançar todos os responsáveis por esses crimes graves”, ressalta Fernando Rocha, diretor da Divisão de Homicídios.

Com a última prisão, todos os cinco envolvidos na tentativa de homicídio se encontram à disposição do Poder Judiciário. O policial que sofreu o atentado não ficou ferido.