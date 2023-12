homem é morto a tiros na pedreira

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (20), na passagem Almirante Sardinha, bairro da Pedreira, em Belém.

Equipes da Polícia Militar estão no local, enquanto aguardam a chegada da Polícia Científica, que fará a remoção do corpo e análise da cena do crime. A motivação e autoria do homicídio serão investigadas pela Polícia Civil.

A reportagem de O Liberal está acompanhando o caso e em breve trará mais informações.