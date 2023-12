Mulher é atropelada por ônibus no bairro de Nazaré

Uma mulher, de identidade não revelada, foi atropelada por um ônibus, na tarde desta quarta-feira (20), no cruzamento da avenida Nazaré com a travessa 14 de março, no bairro Nazaré, em Belém. Segundo a polícia, a vítima teve um ferimento grave na cabeça após o impacto.

Nas redes sociais, mensagens foram compartilhadas de que a mulher tentava atravessar a via quando o acidente ocorreu. No entanto, não há informações oficiais sobre como aconteceu o caso.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima Hospital do Pronto Socorro Municipal "Mario Pinotti", conhecido popularmente como PSM da 14 de Março, no bairro do Umarizal. O estado de saúde dela não foi revelado.

A redação integrada solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) sobre o episódio. As Polícias Civil e Militar também foram procuradas para falarem sobre a situação.