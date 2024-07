Homem morre após ser esmagado por ônibus de banda de forró em São Félix do Xingu

O ônibus da banda Forrozão Tropykália se envolveu em um acidente na madrugada desta sexta-feira (26/7), em São Félix do Xingu, no sul do Pará, que resultou na morte de João dos Reis Oliveira Valentim. O caso ocorreu no final do show realizado na praia do Pedral. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

Informações iniciais que circulavam no local davam conta de duas versões para o ocorrido. Em uma delas, testemunhas relataram à polícia que João teria buscado um lugar para urinar, se desequilibrou e acabou sendo esmagado pelo ônibus. Outra, narrava que a vítima estaria dormindo debaixo do veículo. No entanto, somente as investigações da PC poderão esclarecer o que realmente ocorreu.

VEJA MAIS

A banda Forrozão Tropykália, conhecida nacionalmente, usou as redes sociais para lamentar o ocorrido. João seria de Conceição do Araguaia e deixa uma filha. Na nota, a banda diz que João teria sido jogado para baixo do veículo já sem vida.

“Lamentamos profundamente a morte do jovem João dos Reis Oliveira Valentim, na madrugada de hoje, 26 de julho, em São Félix do Xingu/PA. O corpo do jovem foi colhido pelo nosso ônibus logo após o show realizado na cidade, a poucos metros do palco. A causa da morte está sendo investigada pela Polícia Civil, ao que tudo indica o jovem foi jogado para baixo do ônibus já sem vida. Nosso motorista e equipe de produção deram todo suporte e os devidos esclarecimentos às autoridades locais sobre o incidente. Muito importante ressaltar que o ônibus estava estacionado em área ampla, bem perto do palco. Logo após deslocar o veículo para frente o motorista sentiu o impacto e já parou. Estamos à disposição das autoridades para esclarecer o que for preciso e contribuir para elucidar todos os fatos. Fica aqui mais uma vez nossa solidariedade, pedimos a Deus que conforte o coração de familiares e amigos!”, diz o comunicado.