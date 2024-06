VÍDEO: Motorista deixa carro segundos antes do veículo ser 'esmagado' por ônibus

Na tarde da última quarta-feira (26), um motorista escapou por um triz de ser atingido em cheio por um ônibus, após estacionar o carro em frente Unidade Básica de Saúde (UBS), na Avenida Gabriela Mistral, na Penha, Zona Leste de São Paulo. 30 segundos após o homem deixar o veículo, o coletivo acabou esmagando o automóvel.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o homem estaciona na calçada, sai do veículo e, em seguida, o coletivo acerta o carro. De acordo com informações, o motorista tinha ido pegar remédios para a esposa em uma UBS. Por sorte, a mulher não estava no automóvel. Veja;

No vídeo é possível ver o momento em que o homem deixa o veículo e vai em direção a UBS. Enquanto isso, o ônibus da Viação Metrópole Paulista aparece parado em um ponto onde estavam os passageiros. Após isso, o coletivo deixa o local e segue pela avenida, atingindo a traseira do carro, que ainda bate em um poste e fica destruído.

Carro esmagado por ônibus (Imagem/Reprodução)

A empresa de ônibus Viação Metrópole Paulista e o motorista do carro foram procurados, mas não retornaram o contato. Além disso, a Secretaria da Segurança Pública (SSP), informou que não foi registrado nenhuma ocorrência sobre o acidente.

