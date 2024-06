Ônibus escolar tomba com estudantes em ramal na zona rural de Moju; não houve feridos

Um ônibus escolar que transportava estudantes tombou na manhã desta quinta-feira (20), na estrada da Congregação, na zona rural de Moju, município do nordeste paraense. Ninguém ficou ferido, como apontam as primeiras informações do local. O acidente ocorreu no momento em que o condutor do ônibus recuou da pista para dar passagem a outro veículo que passava pelo ramal. No entanto, o condutor acabou perdendo o controle fazendo com que o veículo virasse e fosse ao chão.

Em entrevista concedida à página Moju News, o secretário municipal de transporte, Denis Carvalho, garantiu que não houve vítimas. “O motorista foi encostar para dar prioridade a outro carro. Todo transporte escolar tem a prioridade de passagem. O condutor tentar ser gentil e acabou acontecendo isso. Graças a Deus, não foi nada grave. Somente o susto. Estamos providenciando psicólogos para atender as nossas crianças”, explica o titular da pasta.

Susto

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar assistência aos alunos que sofreram escoriações leves. Pelo menos 3 estudantes que estavam dentro do ônibus foram encaminhados a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região para receberem os primeiros socorros. Até o momento, não se sabe quantas crianças ocupavam o veículo. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, é possível perceber algumas crianças assustadas após o acidente.

Ainda de acordo com as primeiras informações, equipes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) também esteve no local para orientar o trânsito no trecho em que ocorreu o acidente. Assustadas, diversas pessoas se concentraram no local do acidente após o tombamento. A Redação Integrada de O Liberal solicitou detalhes sobre quantos ocupantes havia no veículo, mas a prefeitura ainda não repassou essas informações.

Em nota, a Prefeitura de Moju informou que o motorista perdeu o controle após encostar para que outro veículo ultrapassasse. "Os alunos que sofreram escoriações leves foram atendidos na Unidade Mista e foram liberados para suas residências. As Secretarias Municipais de Transporte, Educação e Saúde estão dando todo o suporte necessário. A Prefeitura continuará acompanhando de perto o caso e tomando as medidas necessárias", finaliza a nota.

Já a Polícia Civil, também por meio de nota, informou que o acidente sem vítima fatal foi registrado na delegacia de Moju. "Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações", acrescenta o comunicado da PC. E o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que atendeu três vítimas do acidente que foram encaminhadas ao hospital de Moju.