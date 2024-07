Condutor de carro de passeio acaba esmagado entre dois caminhões na BR-153

Um grave acidente de trânsito na BR-153, no sentido São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará, resultou na morte de um homem, não identificado, na manhã desta quarta-feira (3). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão furou o bloqueio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), provocando o acidente fatal.

A ocorrência envolveu três veículos: dois caminhões e um carro de passeio. O primeiro caminhão estava parado na BR-153, aguardando o sinal Pare/Siga, com o veículo de passeio logo atrás. Segundo a PRF, um segundo caminhão apareceu repentinamente e colidiu violentamente na traseira do carro de passeio, que acabou sendo prensado entre os dois caminhões. O impacto destruiu completamente o carro e causou a morte instantânea do motorista.

A PRF acredita que o condutor do segundo caminhão possa ter dormido ao volante, já que não foram encontrados sinais de frenagem na pista. Com a força da colisão, o caminhão que provocou o acidente pegou fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalhou no combate às chamas. O motorista do caminhão envolvido na colisão foi socorrido em estado grave e levado para um hospital da região.

Equipes da Polícia Científica estiveram no local para fazer a análise e a remoção do corpo da vítima, com apoio dos bombeiros. Um caminhão guincho foi acionado para retirar o veículo queimado e liberar a pista. A Polícia Civil investiga as causas e a dinâmica exata do acidente.