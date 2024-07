Casa pega fogo e idoso morre carbonizado em São Geraldo do Araguaia

O ancião Felix Miguel Alves de Sousa, de 82 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (03/7), após a casa onde ele morava pegar fogo. O incêndio ocorreu na rua 25 de Agosto, em São Geraldo do Araguaia, município do sudeste paraense. As causas da ocorrência estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Passava da meia-noite quando a equipe da Delegacia de Polícia Civil tomou conhecimento do ocorrido. Ao chegar no endereço informado, a polícia já encontrou Felix morto. Conforme o relatório policial, o idoso vivia sozinho e provavelmente não percebeu ou não teve a chance de sair a tempo de evitar que as chamas se alastrassem, vindo a morrer carbonizado.

A Polícia Científica fez a análise e remoção do corpo para a sede do Instituto Médico Legal (IML), onde foi realizado o exame necroscópico.​ A residência também foi periciada. O laudo deverá ajudar a Polícia Civil nas investigações. As informações são do site Correio de Carajás.