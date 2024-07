Motociclista morre em acidente no bairro do Coqueiro, em Ananindeua

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (03/07), no Conjunto Cidade Nova VI, bairro do Coqueiro, em Ananindeua. A vítima foi identificada como o mecânico Jean Carlos Carvalho, de 45 anos, estava sem capacete.

O acidente fatal ocorreu na colisão entre uma moto, um caminhão de pequeno porte e um carro modelo Volkswagen Fox, na travessa WE 75 entre as SN 22 e SN 24, próximo ao Supermercado Líder da Cidade Nova.

Após o choque, o mecânico Jean Carvalho foi arrastado pelo caminhão baú pequeno. A vítima era conhecida por trabalhar no bairro. Segundo o relato de moradores, Jean teria ido buscar uma peça quando o acidente aconteceu.

Há duas versões de testemunhas sobre o acidente. A primeira que Jean teria desviado de Volkswagen Fox quando se chocou contra o caminhão. Já na outra versão, o Fox teria primeiro batido no motociclista, o que levou a colisão da moto com o caminhão. O motorista do caminhão ficou no local do acidente. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o motorista do Fox foi localizado.

VEJA MAIS

A equipe da redação integrada de O Liberal está em campo para apurar mais informações sobre o caso.