Vídeo: Ônibus em alta velocidade derruba e quase esmaga entregador

No último domingo (30), um entregador de aplicativo quase foi esmagado por um ônibus que estava em alta velocidade, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o ônibus derruba e quase atropela o jovem.

VEJA MAIS

A vítima, identificada como Lucas Alexandre, de 18 anos, estava fazendo a sua primeira entrega do dia quando o ônibus da linha 562 esbarra, faz ele cair no chão e por pouco não o esmaga. No vídeo é possível ver o momento em que o veículo não desvia do entregador, mesmo que o ciclista esteja em um ponto visivel, na frente do condutor do coletivo. Veja:

Apesar do susto, Lucas teve apenas escoriações nas pernas e lesionou o braço. Segundo ele, o motorista do ônibus parou o coletivo, caminhou em sua direção e reclamou, dizendo que Lucas estava errado. O entregador pegou o celular para tirar foto do ônibus e o condutor do coletivo ameaçou processá-lo.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)